Москва, , 09:20 — REGNUM Министерство финансов России в марте 2022 года выдало государственные кредиты иностранным государствам на 81,6 млрд рублей, сообщает РБК со ссылкой на данные Федерального казначейства.

Деньги Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что в январе и феврале Россия выдала госкредиты в общей сложности на 28,5 млрд рублей. Получатели госкредитов не указываются. Всего Россия планирует выдать в текущем году госкредитов на 374,9 млрд рублей.

По словам директора Центра региональной политики РАНХиГС Владимира Климанова, кредиты могли быть выданы Белоруссии, Ирану, а также некоторым странам Африки или Венесуэле.

Средства могут быть выданы в рублях для того, чтобы получатели смогли потратить деньги на приобретение российской продукции, уточнил он.