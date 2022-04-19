Улан-Удэ, , 09:19 — REGNUM В Бурятии 19 апреля встретили участников всероссийского автопробега в поддержку специальной военной операции «Zа мир без нацизма!». В акции приняли участие более 300 автомобилей и 1000 жителей республики, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Участники автопробега «Zа мир без нацизма!» на площади Советов в Улан-Удэ. Бурятия Правительство Бурятии

Приветствуя участников, глава республики Алексей Цыденов заявил о возрождении нацизма спустя десятки лет после Победы в Великой Отечественной войне.

«И, к сожалению, нам приходится снова очищать мир от этой «заразы» — защищать будущее нашей страны, спасать жизни людей. Вся страна, как всегда, в трудное время поднялась», — отметил он.

Колонну автомобилей из Приморья, Хабаровского края, Амурской и Еврейской автономной областей и Забайкальского края жители Бурятии встретили на площади Советов. К пробегу присоединились профсоюзы региона, члены «Боевого братства», Федерации автомобильного спорта Бурятии, а также простые улан-удэнцы.