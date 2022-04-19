Челябинск, , 09:19 — REGNUM В Челябинске гражданин, избивший маленького мальчика на остановке общественного транспорта, заплатит компенсацию. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Деньги Anton Starikov

Инцидент произошёл 17 мая на остановке «Дом одежды». Местный житель напал на ребёнка 2016 года рождения в присутствии его матери. В итоге его осудили. А тем временем для потерпевшего это происшествие повлекло причинение ему психологической травмы. Он стал бояться мужчин.

Прокуратура потребовала через суд уплатить компенсацию в размере 165 тыс. рублей. Ответчик посчитал, что сумма завышена, но суд стал на сторону надзорного органа.