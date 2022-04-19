Нью-Дели, , 09:28 — REGNUM Государственные нефтеперерабатывающие компании Индии намерены максимально нарастить импорт российской нефти. Об этом пишет 19 апреля газета The Economic Times, ссылаясь на источники.

Колледж Дейли. Индор, Индия (сс) Anurag Yagnik

По словам собеседников издания, рост закупок российской нефти ожидается в ближайшие недели. Импортёры собираются сделать упор на договорные сделки, а не на тендеры, чтобы получить более выгодные скидки.

«Из-за событий на Украине и вспышки COVID-19 в Китае Индия может получить больше нефти по более привлекательной цене, чем раньше», — говорится в публикации.

Издание отмечает, что с 24 февраля, когда началась российская спецоперация на Украине, Индия приобрела 15 млн баррелей российской нефти у трейдеров и российских компаний. Оплата осуществлялась в долларах по обычным банковским каналам.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте стало известно о рассмотрении Индией и Россией возможного создания альтернативной транзакционной платформы, которая позволила бы вести двустороннюю торговлю в расчетах в рублях и рупиях в условиях западных антироссийских санкций.

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