Новосибирск, , 09:18 — REGNUM В Новосибирске будут судить бывшего 24-летнего сотрудника исправительного учреждения (СИЗО-1 ГУФСИН России по Новосибирской области). Об этом сообщило региональное управление СКР.

Камера СИЗО Richard Bistrong

Установлено, что обвиняемый в 2021 году длительное время за денежное вознаграждение проносил на территорию учреждения запрещённые предметы, в том числе мобильные телефоны, продукты питания, наркотические средства, которые передавал заключённым.

Обвиняемый в полном объёме признал вину в совершении восьми эпизодов преступлений. В настоящее время предварительное следствие завершено, уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.