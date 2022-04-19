Канберра, 19 апреля, 2022, 09:20 — ИА Регнум. Ранее кандидат от Либеральной партии Австралии по округу Уорринга Кэтрин Девес сделала ряд скандальных заявлений по поводу запрета трансгендерам принимать участие в спортивным соревнованиях. 19 апреля премьер-министру страны Скотту Моррисон, который и выдвинул ее в округе Уорринга, пришлось в очередной раз объясняться и оправдывать свой выбор, передает телеканал Nine News.

The White House Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон

Выступая на пресс-конференции, Моррисон сказал, что, выбирая Девес, он отдал предпочтение «женщине, воспитывающей трех девочек», которая всегда защищала права в спорте.

«Я не позволю на нее навалиться, заставить ее заткнуться, и я думаю, что многие австралийцы согласны со мной в этом», — сказал премьер-министр страны.

На вопрос, угрожала ли Девес срывом предвыборной кампании Моррисона в первые несколько недель, премьер-министр ответил отрицательно.