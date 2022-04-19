В школах Приамурья будут начинать уроки с поднятия флага России
Благовещенск, 19 апреля, 2022, 09:21 — ИА Регнум. В Амурской области учреждениям образования поставили задачу воспитать настоящих патриотов. В школах и колледжах региона раз в неделю занятия будут начинать с подъёма флага России и пения гимна страны, сообщили 19 апреля в пресс-службе правительства Приамурья.
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Первым воплотить в жизнь эту инициативу намерено руководство амурского казачьего колледжа. По словам его директора Станислава Каюкова, в учреждении образования делают акцент на патриотическом воспитании. Там уже была традиция поднимать российский флаг два раза в год.
Как сообщало ИА REGNUM, поднятие флага России в каждой школе страны может стать важным элементом воспитания подрастающего поколения, ранее заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.