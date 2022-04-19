Благовещенск, 19 апреля, 2022, 09:21 — ИА Регнум. В Амурской области учреждениям образования поставили задачу воспитать настоящих патриотов. В школах и колледжах региона раз в неделю занятия будут начинать с подъёма флага России и пения гимна страны, сообщили 19 апреля в пресс-службе правительства Приамурья.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Флаг России

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«Во всех амурских школах и колледжах учебные недели будут начинаться с подъёма государственного флага под гимн России. Внедрить новую традицию некоторые школы готовы уже в мае. В их числе — учебные заведения Архаринского, Константиновского и Благовещенского районов. Наша задача — воспитать настоящих патриотов страны, и инициатива Сергея Сергеевича Кравцова этому поспособствует», — уверен губернатор Приамурья Василий Орлов.

Первым воплотить в жизнь эту инициативу намерено руководство амурского казачьего колледжа. По словам его директора Станислава Каюкова, в учреждении образования делают акцент на патриотическом воспитании. Там уже была традиция поднимать российский флаг два раза в год.

Как сообщало ИА REGNUM, поднятие флага России в каждой школе страны может стать важным элементом воспитания подрастающего поколения, ранее заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.