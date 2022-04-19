Тбилиси, , 09:13 — REGNUM Не исключено, что жителям Грузии будут рекомендовать сделать четвёртую прививку вакциной от COVID-19, но пока таких планов нет. Об этом сообщил журналистам министр здравоохранения республики Зураб Азарашвили.

Вакцинация Цитата из к/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». Реж. Леонид Гайдай. 1967. СССР

Он ответил на публикации в СМИ, где говорилось, что в Совете по иммунизации собираются обсудить этот вопрос. Пока в стране жителей призывают сделать три прививки.

«Совет иммунизации в постоянном режиме рассматривает примеры разных стран о распространении того или иного штамма вируса. Если Совет даст рекомендации, мы на уровне министерства примем решение», — сказал Азарашвили.

Стоит отметить, что в Грузии темпы вакцинации от COVID-19 снизились до десятков прививок в сутки. В марте в стране списали 400 тыс. доз препарата Pfizer, у которого истёк срок хранения из-за низкого спроса на вакцину.