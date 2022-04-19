Канберра, , 09:15 — REGNUM Сейчас уровень потребления австралийских домохозяйств больше, чем в то же время в прошлом году. Больше всего денег граждане тратят на одежду и обувь, отдых, праздники и питание вне дома. Об этом 19 апреля со ссылкой на данный Австралийского статистического бюро (ABS) сообщил телеканал Nine News.

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Так, в ведомстве отметили, что в феврале этого года австралийцы потратили меньше денег на курение и алкоголь по сравнению с 2021 годом.

Общий уровень расходов домохозяйств за февраль 2022 года вырос на 7,7%.

«Меньшее количество новых случаев COVID-19 в феврале, наряду с дальнейшим ослаблением ограничений в течение месяца, привело к увеличению расходов на отдых, гостиничный бизнес и торговые объекты», — говорится в пресс-релизе Жаки Витас, главы отдела макроэкономической статистики ABS.