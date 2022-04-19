Ульяновск, 19 апреля, 2022, 09:12 — ИА Регнум. Депутат Госдумы, бывший губернатор Ульяновской области Сергей Морозов получил почти 5,6 млн рублей годового дохода, при этом собственности у него нет. Соответствующие сведения о доходах и имуществе опубликованы на сайте Госдумы, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Морозов

Сергей Морозов задекларировал 5 578 497 рублей 97 копеек дохода по итогам 2021 года. В открытом доступе нет данных о том, сколько заработал экс-губернатор в 2020 году, когда ушёл в отставку. Напомним, что в 2019 году, работая руководителем Ульяновской области, он указал 4 126 779,89 рублей дохода.

Согласно декларации, у экс-губернатора нет собственности. В пользовании находятся два земельных участка (3412 и 4473 кв. метра), два дома (26,2 и 183,8 кв. метра).

Супруга Сергея Морозова получила 462 989 рублей 24 копейки годового дохода. Ей принадлежат земельный участок площадью 3412 кв. метров, дом площадью 26,2 кв. метра, иномарка «Лексус RX200T» и мотовездеход. В пользовании находятся земельный участок (4473 кв. метра) и дом (183,8 кв. метра).

Напомним, что Морозов работает первым заместителем председателя комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2021 года Сергей Морозов, который руководил Ульяновской областью с декабря 2004 года, заявил о готовности участвовать в губернаторских выборах, а 8 апреля сложил полномочия губернатора и баллотировался в Госдуму. На посту губернатора Ульяновской области его сменил Алексей Русских, который до этого был сенатором от Московской области.