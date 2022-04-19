Рогозин заявил, что США завершили испытания противоспутникового оружия
Москва, 19 апреля, 2022, 09:12 — ИА Регнум. США завершили испытания противоспутникового оружия, заявил 19 апреля глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Kremlin.ru
Дмитрий Рогозин
Он прокомментировал слова вице-президента США Камиллы Харрис, рассказавшей о приостановке испытаний из-за того, что «тесты опасны».
По мнению Рогозина, слова Харрис означают завершение испытаний и принятие комплексов на вооружение.
«Перевожу на русский язык ею сказанное: Соединенные Штаты завершили серию испытаний противоспутникового оружия и поставили его на вооружение Космических сил США», — сообщил Рогозин в телеграм-канале.