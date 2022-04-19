Канберра, 19 апреля, 2022, 09:22 — ИА Регнум. Более 17,2 млн жителей Австралии будут иметь право голосовать на предстоящих федеральных выборах 2022 года, намеченных на 21 мая. Об этом стало известно 19 апреля, после истечения срока регистрации в списках избирателей, передает телеканал Nine News.

Австралия

Ответственный за организацию и проведения выборов в Австралии Том Роджерс заявила, что более 96% австралийцев, имеющих право голосовать, прошли процедуру регистрации.

«Вчера (18 апреля — прим. ИА REGNUM) был самый загруженный день регистрации историю Австралии: было получено 214 000 заявлений — безусловный успех для наших выборов и австралийской демократии», — сказал Роджерс.

«Мы пока не можем подтвердить окончательную цифру, но с учетом того, что на этой неделе было получено более 700 000 заявлений о регистрации, такое развитие событий в Австралии просто не наблюдается в большинстве мест по всему миру», — добавил он.

Напомним, что в Австралии принять участие в выборах является обязанностью каждого гражданина, а не правом.