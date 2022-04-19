Москва, 19 апреля, 2022, 09:10 — ИА Регнум. Заявления Вашингтона о возможном включении России в список стран-спонсоров терроризма является пропагандистским ходом, заявили 19 апреля в Министерстве иностранных дел РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД РФ

В МИД прокомментировали заявления Госдепартамента США о том, что Вашингтон изучает возможность объявить Российскую Федерацию государством-спонсором терроризма.

В министерстве заявили, что позиция США не отражает реальности и является пропагандистским ходом.