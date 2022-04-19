МИД РФ ответил на заявления США о спонсорстве терроризма
Москва, 19 апреля, 2022, 09:10 — ИА Регнум. Заявления Вашингтона о возможном включении России в список стран-спонсоров терроризма является пропагандистским ходом, заявили 19 апреля в Министерстве иностранных дел РФ.
Дарья Антонова ИА REGNUM
МИД РФ
В МИД прокомментировали заявления Госдепартамента США о том, что Вашингтон изучает возможность объявить Российскую Федерацию государством-спонсором терроризма.
В министерстве заявили, что позиция США не отражает реальности и является пропагандистским ходом.