Санкт-Петербург, 19 апреля, 2022, 09:13 — ИА Регнум. Утро вторника, 19 апреля, для сотрудников и посетителей Выборгского районного суда Петербурга начался с ожидания. Из-за сообщения о минировании здание проверяют правоохранительные органы, сообщили 19 апреля в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

объединенная пресс-служба судов (ОПС) СПб. Собака осматривает здание суда.

«С утра пораньше в Выборгский районный суд Санкт-Петербурга пришел замечательный гость. Сейчас он все проверит, обозначит, что опасности нет, и суд начнет рабочий день», — рассказали в ОПС, имея в виду служебную собаку.

Напомним, ранее суды Петербурга многократно получали угрозы анонимных «минёров», скрывавшихся под разными никами, ни в одном случае, к счастью, угрозы не подтвердились.