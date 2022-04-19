Москва, 19 апреля 2022, 09:23 — REGNUM Увеличение площадей под посевы сельскохозяйственных культур связано с импортозамещением. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 апреля, об этом заявила заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина («Единая Россия»).
Как отметила Оглоблина, во многих регионах РФ действительно увеличиваются площади под посевы сельскохозяйственных культур и особенно это связано с картофелем, зерновыми, рапсом, кукурузой.
«Почему это происходит? В первую очередь, мы должны насытить внутренний рынок, население страны продовольствием для последующей стабилизации цен. В последнее время у нас был курс на экспорт сельхозпродукции, но сейчас мы видим, что этот курс меняется. Если продолжить поставки, в том числе в дружественные нам страны, это может грозить дефицитом продовольствия внутри страны и скачком цен», — сказала она.
Также замглавы комитета Госдумы уточнила, что в данный момент все меры поддержки направлены на то, чтобы не произошло дефицита, и потому площади под посевы увеличиваются в первую очередь, что окажет влияние на конечную цену продукции.
«Чем больше сельскохозяйственной продукции сконцентрировано внутри российского рынка, тем ниже ее стоимость и тем спокойнее население нашей страны. Полтора месяца назад мы увидели, как из-за ажиотажного спроса на ряд позиций — прежде всего, сахар, соль и крупу — цены росли очень быстро, а продукция буквально исчезала с полок. Теперь ситуация меняется, происходит стабилизация цен. Именно для этого важно увеличивать площади под посевы сельскохозяйственных культур: это позволит насытить продовольствием внутренний рынок и стабилизировать цены», — пояснила она.
Читайте также: Правительство хочет упростить вовлечение заброшенных сельхозземель в оборот
Как сообщало ИА REGNUM, зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина («Единая Россия») заявила о том, что в рамках импортозамещения выведение новых сортов семян и гибридов должно финансироваться на основе государственно-частного партнерства, техзадание должен давать бизнес, а наука вполне может получать роялти.