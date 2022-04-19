Москва, 19 апреля, 2022, 09:23 — ИА Регнум. Увеличение площадей под посевы сельскохозяйственных культур связано с импортозамещением. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 апреля, об этом заявила заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина («Единая Россия»).

Government-nnov.ru Сельское хозяйство

Как отметила Оглоблина, во многих регионах РФ действительно увеличиваются площади под посевы сельскохозяйственных культур и особенно это связано с картофелем, зерновыми, рапсом, кукурузой.

«Почему это происходит? В первую очередь, мы должны насытить внутренний рынок, население страны продовольствием для последующей стабилизации цен. В последнее время у нас был курс на экспорт сельхозпродукции, но сейчас мы видим, что этот курс меняется. Если продолжить поставки, в том числе в дружественные нам страны, это может грозить дефицитом продовольствия внутри страны и скачком цен», — сказала она.

Также замглавы комитета Госдумы уточнила, что в данный момент все меры поддержки направлены на то, чтобы не произошло дефицита, и потому площади под посевы увеличиваются в первую очередь, что окажет влияние на конечную цену продукции.

«Чем больше сельскохозяйственной продукции сконцентрировано внутри российского рынка, тем ниже ее стоимость и тем спокойнее население нашей страны. Полтора месяца назад мы увидели, как из-за ажиотажного спроса на ряд позиций — прежде всего, сахар, соль и крупу — цены росли очень быстро, а продукция буквально исчезала с полок. Теперь ситуация меняется, происходит стабилизация цен. Именно для этого важно увеличивать площади под посевы сельскохозяйственных культур: это позволит насытить продовольствием внутренний рынок и стабилизировать цены», — пояснила она.

Читайте также: Правительство хочет упростить вовлечение заброшенных сельхозземель в оборот

Как сообщало ИА REGNUM, зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина («Единая Россия») заявила о том, что в рамках импортозамещения выведение новых сортов семян и гибридов должно финансироваться на основе государственно-частного партнерства, техзадание должен давать бизнес, а наука вполне может получать роялти.