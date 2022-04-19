Мельбурн, Австралия, , 09:14 — REGNUM За последние сутки в Виктории, втором по численности населения штате Австралии, было зафиксировано небольшое увеличение числа новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 19 апреля сообщил телеканал Nine News.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

19 апреля министерство здравоохранения Виктории объявило, что за минувший день в штате было зарегистрировано еще 8 976 новых случаев заражения, что больше, чем сутками ранее (7 918). Сейчас 443 пациента с COVID-19 в штате проходят лечение в больницах. Еще семь жителей штата скончались от COVID-19.

В соседнем Новом Южном Уэльсе, самом населенном штате Австралии, 19 апреля было зарегистрировано 10 856 новых случаев заражения коронавирусом и еще восемь смертей от COVID-19. В настоящее время в больницах штата числятся 1 576 ковид-пациентов.

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