Мельбурн, Австралия, 19 апреля, 2022, 09:14 — ИА Регнум. За последние сутки в Виктории, втором по численности населения штате Австралии, было зафиксировано небольшое увеличение числа новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 19 апреля сообщил телеканал Nine News.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

19 апреля министерство здравоохранения Виктории объявило, что за минувший день в штате было зарегистрировано еще 8 976 новых случаев заражения, что больше, чем сутками ранее (7 918). Сейчас 443 пациента с COVID-19 в штате проходят лечение в больницах. Еще семь жителей штата скончались от COVID-19.

В соседнем Новом Южном Уэльсе, самом населенном штате Австралии, 19 апреля было зарегистрировано 10 856 новых случаев заражения коронавирусом и еще восемь смертей от COVID-19. В настоящее время в больницах штата числятся 1 576 ковид-пациентов.