Уссурийск, Приморский край, 19 апреля 2022, 09:28 — REGNUM В Приморье в поле обнаружен труп владелицы фирмы по выращиванию овощей — гражданку Китая жестоко зарезал её соотечественник.
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По информации источника «Комсомольская правда – Владивосток» тело погибшей женщины с перерезанным горлом обнаружили в поле возле села Алексей-Никольское под Уссурийском.
Медики зафиксировали тяжелые ножевые ранения, а также множественные ушибы и ссадины на голове 71-летней предпринимательницы. Оперативники стали проверять работников расположенной рядом теплицы и вскоре задержали гражданина КНР, на которого и пали все подозрения.
64-летний мужчина сознался в убийстве — с 2020 года он работал на жертву, некоторое время назад она перестала платить ему зарплату.
Когда он в очередной раз потребовал выплатить деньги, она отказалась. Это и послужило поводом к убийству.
Он напал на хозяйку с ножом и стал бить её по голове. В этот момент пострадавшая попыталась убежать, но мужчина настиг её в поле, где и перерезал горло.
Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновске вынесен приговор двум жителям Татарии, которых обвиняли в убийстве горожанки. Суд признал их виновными.