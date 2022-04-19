Уссурийск, Приморский край, 19 апреля, 2022, 09:28 — ИА Регнум. В Приморье в поле обнаружен труп владелицы фирмы по выращиванию овощей — гражданку Китая жестоко зарезал её соотечественник.

publicdomainpictures.net Нож в руках преступника

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По информации источника «Комсомольская правда – Владивосток» тело погибшей женщины с перерезанным горлом обнаружили в поле возле села Алексей-Никольское под Уссурийском.

Медики зафиксировали тяжелые ножевые ранения, а также множественные ушибы и ссадины на голове 71-летней предпринимательницы. Оперативники стали проверять работников расположенной рядом теплицы и вскоре задержали гражданина КНР, на которого и пали все подозрения.

64-летний мужчина сознался в убийстве — с 2020 года он работал на жертву, некоторое время назад она перестала платить ему зарплату.

Когда он в очередной раз потребовал выплатить деньги, она отказалась. Это и послужило поводом к убийству.

Он напал на хозяйку с ножом и стал бить её по голове. В этот момент пострадавшая попыталась убежать, но мужчина настиг её в поле, где и перерезал горло.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновске вынесен приговор двум жителям Татарии, которых обвиняли в убийстве горожанки. Суд признал их виновными.