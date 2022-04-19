Париж, , 09:08 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о своей первой зарубежной поездке в случае переизбрания на пост главы Франции, сообщает Le Parisien.

Эммануэль Макрон Сайт президента Франции

В случае переизбрания Эммануэль Макрон отправится в Берлин в свою первую зарубежную поездку, чтобы продемонстрировать поддержку «франко-германской паре».

Глава государства также выразил желание укрепить французско-немецкие отношения.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон внёс ясность в вопрос о возможной поездки на Украину после приглашения Владимира Зеленского.

Подробнее в материале: Макрон внёс ясность в вопрос о поездки на Украину

Читайте также: Макрон поддерживает санкции против России