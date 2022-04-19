Казань, , 09:07 — REGNUM На федеральных трассах четырёх регионов Приволжского федерального округа продолжаются работы по устранению дефектов дорожного полотна. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

Дорожный ремонт https://vtk.rosavtodor.ru

По данным ведомства, приведено в порядок более 14 409 кв. метров покрытия дорог в границах Татарии, Чувашии, Марий Эл и Ульяновской области. В управлении поясняют, что основными причинами появления дорожных дефектов являются перепады температур в сочетании с высоким трафиком движения транспорта.

Так, в Татарии при ликвидации повреждений использовали 1107 тонн асфальтобетона. В частности, на трассе М-7 «Волга» и подъезде к Кирову устранили повреждения на площади около 6800 кв. метров, на дороге А-295 Йошкар-Ола – Зеленодольск – на площади 1406 кв. метров, на трассе Р-239 Казань – Оренбург и Р-241 Казань – Буинск – Ульяновск привели в нормативное состояние 1283 кв. метров покрытия.

В Чувашии дефекты покрытия устранили на площади около 2500 кв. метров, использовав почти 290 тонн материалов. Работы идут на трассе М-7 и дороге А-151 Цивильск – Ульяновск.

В Марий Эл на трассе Р-176 «Вятка» для заделки повреждений на площади 1330 кв. метров использовано 155 тонн материалов. Дефекты ликвидируют на трассах Р-177 «Поветлужье», дороге Йошкар-Ола – Зеленодольск, обходах посёлка Куяр и города Волжск.

В Ульяновской области работы идут на участках Р-178 Саранск – Сурское – Ульяновск, на подъезде к Ульяновску от трассы М-5 «Урал», подъезде к Самаре и дороге Цивильск – Ульяновск. Подрядчики использовали 73 тонны материалов для приведения в порядок 628 кв. метров покрытия.

Напомним, что в марте начались мероприятия для бесперебойного и безопасного проезда по федеральным трассам, а также сохранности сооружений во время паводка. Подрядчики расчищали оголовки и русла водопропускных труб от снега.

Как сообщало ИА REGNUM, к началу апреля дорожники привели в порядок более 8 403 кв. метров в четырёх указанных регионах Поволжья. Работы ведутся с применением холодного, горячего и литого асфальтобетона.

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