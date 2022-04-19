Москва, 19 апреля, 2022, 09:34 — ИА Регнум. Предприниматели Хабаровского края и Ульяновской области благодаря проекту «Малое и среднее предпринимательство», получили доступ к шести региональным мерам поддержки на Цифровой платформе МСП. РФ. Они были запущены в дополнение к 17 федеральным сервисам в помощь малому и среднему бизнесу.

Поддержка

Предприниматели Хабаровского края теперь могут воспользоваться услугами финансирования сертификации продукции/услуг, финансирования содействия в дистанционной (электронной) торговле, а также финансирования размещения на электронных торговых площадках. Воспользоваться региональными мерами поддержки могут предприниматели, зарегистрированные на территории края не менее одного года.

Ульяновская область в числе своих региональных услуг на Цифровой платформе МСП. РФ предлагает самозанятым и начинающим предпринимателям подбор оптимальной системы налогообложения и организационно-правовой формы для бизнеса, а также бесплатное обучение для повышения предпринимательских компетенций.

«Подключение новых регионов и мер поддержки к Цифровой платформе МСП. РФ сделает их более удобными и доступными для предпринимателей Хабаровского края и Ульяновской области, — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. — Местные предприниматели теперь могут на одной площадке воспользоваться как федеральными сервисами, так и мерами поддержки региона, количество которых будет постепенно увеличиваться. Это позволит бизнесу тратить меньше ресурсов и времени на их получение, а властям — повышать эффективность предлагаемых услуг».

В марте 2022 года предпринимателям Хабаровского края стали доступны микрозаймы с повышенными суммами от краевого Фонда поддержки малого предпринимательства. По программе «Развитие» максимальный размер займа увеличен до 4 млн рублей. Также вырос совокупный лимит суммы финансирования на одного заёмщика — до 5 млн рублей.

«С учетом принятых мер по стабилизации экономики в краевом фонде поддержки малого предпринимательства были пересмотрены условия предоставления микрозаймов. Ставки при этом выросли, но остались исключительно щадящими в нынешних условиях: 5% — для малого и среднего бизнеса, работающего в Аяно-Майском, Охотском и Тугуро-Чумиканском районах, 7,5% — для предприятий, осуществляющих деятельность в приоритетных отраслях экономики края и социальных предприятий, 10% — для остальных компаний, 13% — на рефинансирование банковских кредитов. Максимальный размер займа, как и прежде, составляет 5 млн рублей, на пополнение оборотных средств — максимум 3 млн рублей», — рассказала директор краевого фонда поддержки предпринимательстваНаталья Шалимова.

Какотметил руководитель Ульяновского центра «Мой бизнес» Руслан Гайнетдинов, в связи с введением санкций и остановкой поставок ряда импортных товаров, для многих предпринимателей освобождаются ниши и открываются новые возможности. А для того, чтобы помочь бизнесу пережить этот переходный период и сократить временные производственные разрывы, прорабатываются меры поддержки, как на федеральном, так и на региональном уровне.

Напомним, Цифровая платформа МСП. РФ разработана Минэкономразвития РФ совместно с Корпорацией МСП. Она функционирует и развивается в соответствии с нацпроектом по поддержке предпринимательства, который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.