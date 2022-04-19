Кызыл, , 09:06 — REGNUM В Туве могут ограничить проведение массовых мероприятий на открытом воздухе в случае несоблюдения противоэпидемических мер. Об этом заявила главный санитарный врач республики Людмила Салчак, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

1 мая в Кызыле Gov.tuva.ru

По её словам, заболеваемость COVID-19 в республике продолжает снижаться. Это позволяет проводить массовые мероприятия без ограничений, в том числе торжества в честь Дня Победы, а также спортивные состязания.

Однако в региональном управлении Роспотребнадзора напомнили, что масочный режим в Туве продолжает действовать. Кроме того, в регионе зафиксирована циркуляция штамма «стелс-омикрон».

«Несоблюдение действующих антиковидных мер может привести к усугублению эпидемиологической ситуации, за которыми последуют ограничения на проведение массовых мероприятий на открытом воздухе», — отметили в правительстве.