Москва, , 09:06 — REGNUM В Москве все детские поликлиники Москвы в 2022 году будут использовать исключительно только электронные медкарты (ЭМК), сообщается на портале мэра столицы.

Система ЕМИАС Dit.mos.ru

В настоящее время уже две трети этих детских медучреждений перешли на электоронный формат работы. Все бумажные медкарты собраны, заперты в специальных комнатах в поликлиниках, врачи ими не пользуются

Детям и их родителям электронная медкарта удобна — документы о состоянии здоровья ребенка не потеряются, всегда будут доступны любому врачу, а также пациентам в их ЭМК на портале mos. ru или в мобильном приложении «ЕМИАС. ИНФО».

ИА REGNUM ранее сообщало, в Москве переход детских поликлиник на электронные медицинские карты начался летом 2021 года.

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