Канберра, , 09:08 — REGNUM В 2022 году в день Анзак, традиционно известный как день памяти жертв Первой мировой войны в Австралии и Новой Зеландии, войска которых в составе армейского корпуса принимали участие в Дарданельской операции, выпадает на 25 апреля. Впервые за последние два года, отмеченных пандемией, в Австралии празднование мероприятия пройдет в традиционном формате. Об этом 19 апреля сообщил телеканал Nine News.

Поле боя Первой мировой войны

Как пишут журналисты, в этом году праздник выпадает на понедельник. Чтобы граждане могли почтить память жертв Первой мировой войны, как правило власти Австралии объявляют сутки, в который отмечается день Анзак, государственным праздником.

Если праздник выпадает на выходной, то не в каждом штате Австралии по этому поводу объявляется нерабочий день. В этом году получилось так, что на работу австралийцы могут не идти во всех частях страны.

Традиционно в Канберре по случаю дня Анзака состоится военный парад.