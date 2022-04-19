Сидней, Австралия, 19 апреля, 2022, 09:17 — ИА Регнум. Кандидат от Либеральной партии Австралии по округу Уорринга Кэтрин Девес пообещала сопротивляться попыткам лишить ее возможности быть избранной из-за ее нашумевших комментариев о трансгендерах. Более того, политик заявила, что с дистанции она сходить не собирается. Об этом 19 апреля сообщил телеканал Nine News.

Австралия

Напомним, что в недавно удаленных постав в соцсетях Девес призывала запретить трансгендерным спортсменам участвовать в соревнованиях по женским видам спорта.

«Мои оппоненты… неумолимо призывали снять меня с выборов из-за прошлых заявлений … Надо мной издевались самым подлым образом и угрожали смертью … Но я никуда не ухожу, как вчера сказал премьер-министр», — написала она в электронном письме членам своей партии.