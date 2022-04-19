Вашингтон, , 09:04 — REGNUM Усилия, направленные на энергетическую безопасность Молдавия, стали одной из тем обсуждения на встрече государственного секретаря Энтони Блинкена с министром иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Николаем Попеску, которая состоялась 18 апреля в Вашингтоне. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

ЕС — Молдавия — Россия © ИА REGNUM

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«Госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Попеску высоко оценили возобновление стратегического диалога между США и Молдавией для дальнейшего укрепления двусторонних отношений и продолжения тесного сотрудничества в поддержку программы реформ Молдавии», — говорится в сообщении Госдепа.

Отмечается, что Блинкен подчеркнул, что США продолжат оказывать помощь Молдавии «в преодолении экономических последствий кризиса и продвижении демократических реформ».

Кроме того, стороны обсудили гуманитарный ответ Молдавии на спецоперацию России на Украине, а также текущие усилия по укреплению энергетической безопасности республики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр по итогам встречи с молдавским президентом Майей Санду заявила, что американские власти выделят Молдавии $50 млн для снижения зависимости Кишинева от российского газа, а также для реализации других проектов.