Москва, 19 апреля, 2022, 09:15 — ИА Регнум. Гуманитарную помощь в виде продуктов питания доставили в отдалённый район украинского Херсона российские военные. Об этом сообщили 19 апреля журналистам в Минобороны России.

Marion Golsteijn Порт в Херсоне

В ведомстве отметили, что мирные жители Херсона и Херсонской области, освобождённых российскими войсками, продолжают получать гуманитарную помощь. В этот раз наборы из круп, рыбных и мясных консервов, подсолнечного масла и сахара в первую очередь получили пожилые люди, женщины с детьми и люди с инвалидностью.

«На этот раз продуктовые наборы доставили в один из отдаленных районов города — микрорайон Корабельный», — утончили в Минобороны.

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По данным ведомства, работники местного речного грузового порта — а это до 90% жителей района — остались без работы и зарплат. Руководство порта покинуло город из-за российской спецоперации и бросило работников на произвол судьбы.

С начала военной спецоперации Россия доставила на Украину около 13 тыс. тонн предметов первой необходимости, продовольствия и лекарств.

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