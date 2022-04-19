В Австралии лейбористы пообещали нарастить поддержку инвалидов
Канберра, 19 апреля, 2022, 09:10 — ИА Регнум. Расширение поддержки волонтеров в Австралии, отстаивающих интересы инвалидов, будет находиться в центре внимания нового плана по совершенствованию Национальной схемы страхования по нетрудоспособности. Об этом 19 апреля объявил член теневого лейбористского правительства Билл Шортен, передает телеканал Nine News.
Так, Шортен пообещал, что в случае победы на выборах лейбористы выделяет 10 миллионов долларов в течение четырех лет для поддержки инвалидов и лиц, отстаивающих их интересы.
«Любое правительство никогда не может знать всего, что происходит на самом деле … Если бы было какое-то программное обеспечение… чтобы сообщать, когда у кого-то проблемы или когда о ком-то не заботятся должным образом… без сомнения, правительства бы купило такую программу … Но нам не нужно ждать, пока она будет изобретено, потому что, если мы прислушаемся к трудоустроенным гражданам, если мы прислушаемся к волонтерам, если мы прислушаемся к людям с ограниченными возможностями, у нас уже есть такая система», — заявил Шортен.