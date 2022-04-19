Пермь, 19 апреля, 2022, 09:11 — ИА Регнум. В Перми в ближайшие две недели намерены запустить «Пермское центральное кольцо». Начало работы кольцевого движения пригородных электропоездов в эфире радиостанции «КП-Пермь» анонсировал министр транспорта Пермского края Андрей Алякринский.

Ласточка

Скоростные электрички «Ласточка» будут курсировать по маршруту Пермь II, Пермь-Сортировочная, Кабельная, Левшино и Пермь I. На круговое движение потребуется один час. Интервал движения «Ласточек» составит около 30 минут.

Стоит отметить, проект Пермского наземного метро является приоритетным. Его планируют реализовать в два этапа. Кольцевой маршрут соединит левобережную и правобережную части Перми