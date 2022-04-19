Псков, 19 апреля 2022, 09:10 — REGNUM В Псковской области с воинскими почестями проводили в последний путь еще одного солдата, погибшего при защите Донбасса. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.
«При исполнении воинского долга во время специальной военной операции на Украине погиб уроженец Псковской земли гвардии младший сержант Вадим Харитонов», — написал губернатор в своем телеграм-канале.
Ведерников принёс искренние соболезнования родным и близким погибшего воина.
Ранее власти Псковской области сообщали о гибели 26 военнослужащих Псковского гарнизона в ходе специальной военной операции.
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