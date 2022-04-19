Псков, , 09:10 — REGNUM В Псковской области с воинскими почестями проводили в последний путь еще одного солдата, погибшего при защите Донбасса. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

Вадим Харитонов t. me/MV_007_Pskov

«При исполнении воинского долга во время специальной военной операции на Украине погиб уроженец Псковской земли гвардии младший сержант Вадим Харитонов», — написал губернатор в своем телеграм-канале.

Ведерников принёс искренние соболезнования родным и близким погибшего воина.

Ранее власти Псковской области сообщали о гибели 26 военнослужащих Псковского гарнизона в ходе специальной военной операции.

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