Псков, 19 апреля, 2022, 09:10 — ИА Регнум. В Псковской области с воинскими почестями проводили в последний путь еще одного солдата, погибшего при защите Донбасса. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

t. me/MV_007_Pskov Вадим Харитонов

«При исполнении воинского долга во время специальной военной операции на Украине погиб уроженец Псковской земли гвардии младший сержант Вадим Харитонов», — написал губернатор в своем телеграм-канале.

Ведерников принёс искренние соболезнования родным и близким погибшего воина.

Ранее власти Псковской области сообщали о гибели 26 военнослужащих Псковского гарнизона в ходе специальной военной операции.