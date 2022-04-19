Омск, 19 апреля, 2022, 09:02 — ИА Регнум. Сотрудники государственного пожарного надзора в Омской области составили 78 протоколов в отношении граждан за сжигание сухой травы. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

Марина Каширская ИА REGNUM Пал травы

За прошедшую неделю в регионе зафиксировано большое количество ландшафтных пожаров. Причина – неосторожное обращение с огнём.

Как сообщало ИА REGNUM, с 18 апреля в Омской области введён особый противопожарный режим. Населению запрещено посещать леса, разводить костры, сжигать сухую траву и мусор, использовать открытый огонь на дачных и приусадебных участках.

В регионе проводятся рейды по выполнению требований особого противопожарного периода.

Нарушителям грозит штраф: для граждан – от 2 до 4 тысяч рублей; для должностных лиц — от 15 до 30 тысяч рублей; для юридических лиц — от 200 до 400 тысяч рублей.