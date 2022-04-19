Канберра, 19 апреля, 2022, 09:06 — ИА Регнум. В последнее время в правящей в Австралии «Коалиции» во главе с премьер-министром Скоттом Моррисоном неоднократно заявляли, что личность лидера Лейбористской партии Энтони Альбаниза представляет собой неизвестную книгу, так как он отказывается подробно говорить о подробностях своей жизни и политических взглядах и к тому же недавно сменил имидж. 19 апреля журналисты Nine News опубликовали репортаж, в котором проследи биографию лидера оппозиции с самого рождения.

Australian Labor Party Лидер Лейбористской партии Австралии Энтони Альбаниз

Энтони Альбаниз вырос в пригороде Сиднея Кампердаун со своими бабушкой, дедушкой и матерью. Большую часть своей жизни он считал, что его отец погиб в автокатастрофе. Позже он узнал, что его отец был стюардом на круизном лайнере, на котором была его мать, и она забеременела после очень коротких отношений.

Альбаниз разыскал своего все еще живого отца в Италии в 2009 году и встретил двух сводных братьев и сестер, о существовании которых он никогда не подозревал.

В довольно ранние годы он вступил в ряды молодежного отделения Лейбористской партии Австралии. Перед попаданием в парламент Австралии, он некоторое время работал в законодательном органе Нового Южного Уэльса. После нескольких лет работы в рядах оппозиции он стал министром инфраструктуры и транспорта Австралии в 2007 году, а затем вице-премьером в 2013 году.

В 2019 году он стал лидером оппозиции. Теперь Альбаниз ведет свою партию на федеральные выборы.