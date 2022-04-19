Москва, , 09:02 — REGNUM Специалисты Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) рассказали о региональных решениях по импортозамещению в российском сельском хозяйстве, передает 19 апреля корреспондент ИА REGNUM.

Сельское хозяйство

Экспертами ЭИСИ было выделено две группы практик импортозамещения: увеличение площадей под сельскохозяйственные культуры и замена импортного посадочного материала на отечественный.

Так, площади под ягодные культуры увеличат в Томской области. Плантации смородины, малины и вишни помогут минимизировать зависимость от импорта концентрированных соков и другой продукции. Крупнейший фундучный сад в стране площадью 1 тыс. гектаров разбит в Дагестане. Также в республике в 2022 году планируется отвести под возделывание овощей открытого грунта на 2,5 тыс. гектаров больше, чем в предыдущем сезоне.

Кроме того, количество посевных площадей увеличилось в Магаданской области: общая площадь сева сельхозкультур в этом году выше прошлогоднего уровня на 6,4%. Возрастет площадь полей, задействованных под выращивание картофеля, капусты, свеклы, моркови, а также посевных территорий однолетних трав.

Помимо этого, на юге Приморья создадут промышленное производство сеянцев хвойных пород мощностью 5 млн сеянцев в год. Также в Тюменской области в 2022 году общая площадь посева составит более 1 млн гектаров, свыше 700 тыс. которых — это площади возделывания зерновых и зернобобовых культур. По сравнению с прошлым годом в области также увеличатся площади посева рапса, вырастут посевные площади под картофелем.

Также в Амурской области в этом году зерновыми планируется занять 245 тыс. гектаров, что выше уровня 2021 года на 22,7%, а в Кабардино-Балкарии вырастят 5 млн саженцев плодовых деревьев и кустарников, что на 10% больше, чем в прошлом году.

Кроме этого, замена импортного посадочного материала на отечественный планируется в Кабардино-Балкарии, Белгородской, Челябинской и Самарской областях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра финансов США Уолли Адейемо заявил, что санкции против России, введённые Вашингтоном, направлены на изменение «поведения» Москвы и могут быть отменены.