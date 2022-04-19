Канберра, , 09:02 — REGNUM По мере появления нового подштамма коронавируса XE различные бизнес-группы в Австралии призывают внести изменения в правила изоляции для лиц, признанных близкими контактами заболевших COVID-19 граждан. Это может позволить обществу жить с вирусом, сохраняя при этом рабочие места. Об этом 19 апреля сообщил телеканал Nine News.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Напомним, что сейчас во всех штатах и территориях Австралии требуется, чтобы лица, признанные близкими контактами, отправлялись на семидневный карантин с момента последнего общения с кем-то, у кого подтвердился COVID-19.

Нехватка сотрудников из-за таких правил привела к тому, что Торгово-промышленная палата штата Виктория, профильная организация Business NSW и другие бизнес-группы призвали к смягчению правил, чтобы предприятия оставались укомплектованными персоналом.

«У нас есть ряд стран по всему миру — Великобритания, США, Канада, — которые разрешили людям, которые находятся в тесном контакте с заболевшими, выходить в общество, но делать это нужно с осторожностью, нося маски и проходя тестирование», — сказал в эфире Nine News Эксперт по инфекционным заболеваниям Санджая Сенанаяке.