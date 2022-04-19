Париж, 19 апреля, 2022, 08:58 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон внёс ясность в вопрос о возможной поездке на Украину после приглашения Владимира Зеленского, сообщает Le Parisien.

En.kremlin.ru Эммануэль Макрон

«Перед конфликтом я ездил в Москву, потом в Киев», — заявил кандидат в президенты Франции.

«Я вернусь в Киев, но я вернусь, чтобы принести что-то полезное, а не просто поддержать», — отметил Эммануэль Макрон, не называя точную дату визита.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что поддерживает санкции против России.

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