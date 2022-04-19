Хоринский район, Бурятия, 19 апреля, 2022, 08:58 — ИА Регнум. В Хоринском районе Бурятии 18 апреля произошёл пожар, уничтоживший сразу несколько домов. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

ГУ МЧС по Бурятии При тушении крупного пожара в Бурятии был задействован вертолёт Ми-8 МЧС России

Сигнал о возгорании в посёлка Малая Курба поступил около 16:20 по местному времени. На место были направлены пожарные, однако справиться с огнём не удавалось. Около 20:00 на помощь им был отправлен вертолёт Ми-8 МЧС России с аэромобильной группировкой на борту.

Спустя 45 минут пожар удалось локализовать на площади 450 кв. метров. Полностью возгорание было ликвидировано к 6 утра 19 апреля. В результате сгорели три дома, надворные постройки, два автомобиля и мотоцикл. Как отмечается, огонь быстро распространился из-за удалённости домов и отсутствии сотовой связи.

«На момент прибытия первых подразделений к месту пожара, два частных дома были полностью охвачены огнем. Развитию пожара также способствовала сухая травянистая растительность и сильный ветер», — отметили в ведомстве.

Причиной пожара стало короткое замыкание электропроводов воздушной линии передач. Всего в его ликвидации были задействованы 76 человек и 12 единиц техники.