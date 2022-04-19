Ульяновск, , 08:57 — REGNUM В Ульяновской области офицеры и кадеты следственного управления СКР поздравили 96-летнюю беженку из Донбасса с днём рождения. Об этом на сообщает правоохранительное ведомство, сотрудники которой навещают долгожительницу и оказывают помощь и поддержку.

Ульяновские офицеры устроили праздник 96-летней беженке из Донбасса ulyanovsk. sledcom. ru

Сотрудники управления и кадеты поздравили с днём рождения ветерана Великой Отечественной войны Анну Ефимовну Л., эвакуированную из Луганской Народной Республики. Отмечается, что для неё накрыли праздничный стол, где главным блюдом стали пирожки – одно из желаний именинницы в день рождения. Ветеран призналась, что у неё «давно не было такого замечательного дня рождения, столько подарков, внимания».

«Вы мне как дети и внуки! Мой единственный сын погиб от бомбёжек украинских военных в 2014 году, с тех пор я совсем одна», — признала ветеран, поблагодарив за устроенный праздник.

Анна Ефимовна Л. родилась, как следует из документов, в 1928 году в Белгородской области, но фактически – в 1926 году. На её судьбу выпали годы Великой Отечественной войны. Пенсионерка и сегодня отчётливо помнит, как поразил её облик разрушенной страны, скелеты его домов, как «было постоянно страшно, холодно и голодно». По словам ветерана, все старались помочь друг другу, выручить куском хлеба или тёплой вещью.

Спустя десятилетия ветерану вновь пришлось услышать выстрелы и жить в страхе. Анна Ефимовна рассказала, как люди жили в подвале, варили еду во дворе на костре. Несмотря на это, тяжело было уезжать далеко от дома в таком преклонном возрасте. И её самым заветным желанием остаётся возвращение домой.