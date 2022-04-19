Курган, , 08:55 — REGNUM Курганские предприятия стали победителями всероссийского конкурса по промышленному туризму. Об этом сообщает пресс-служба Общественной палаты Курганской области.

Туристы на одном из курганских предприятий Пресс-служба Общественной палаты Курганской области

На Всероссийском акселераторе по промышленному туризму ПАО «Курганмашзавод» стало лучшим в номинации «Самая масштабная промышленная экскурсия», а ООО «Темпер» — в номинации «Лучшая демонстрация успешного предпринимательства».

«Курганский машиностроительный завод зацепил своими масштабами. На заводе «Темпер» отметили креативность внедрения современного пользователя youtube-канала в производственный процесс. В целом акселератор помог сформировать яркие креативные решения, формирующие новый взгляд на российскую промышленность», — отметила член Общественной палаты Курганской области Наталья Краснова.

Отмечается, что к программе промышленного туризма присоединились новые курганские предприятия — АО «НПО «Курганприбор», Курганский автобусный завод, Варгашинский завод противопожарного и специального оборудования, ООО «Завод дорожной техники «Регион 45», ООО «Зауральские напитки».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, финал Всероссийского акселератора по промышленному туризму состоялся в Калуге 6–7 апреля 2022 года.

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