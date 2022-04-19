Париж, 19 апреля, 2022, 08:55 — ИА Регнум. Введение эмбарго на поставки российского газа и нефти обернётся падением доходов и снижением уровня жизни у граждан в Европе. Такое заявление сделал 18 апреля французский политолог и экономист Александр дель Валль в статье для журнала Valeurs actuelles.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка газа

Экономист назвал большой ошибкой возможное введение эмбарго на газ и нефть из России. По мнению дель Валля, отказавшись от дешёвого российского топлива, страны Евросоюза обрекают своих граждан на неизбежное снижение уровня жизни. После того, как граждане не смогут из-за роста цен отапливать своё жильё и их покупательская способность упадёт, повсюду в Европе начнут вспыхивать бунты.

Дель Валль предупреждает, что бунты будут сопоставимы с арабскими революциями 2011 года, которые начались из-за подорожания пшеницы. Европу же ожидает тотальный дефицит зерновых, подсолнечного масла и удобрений и основных продуктов питания, связанный с запретом на поставки сельхозтоваров из России, который обернётся глубокими кризисами в Евросоюзе и, вкупе с ростом цены на энергоносители, спровоцирует крах евро.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что введение эмбарго на российский газ в Чехии грозит прекращением работы большинства предприятий, рекордным ростом безработицы и может полностью остановить транспорт в республике.