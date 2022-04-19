Вашингтон, 19 апреля 2022, 08:54 — REGNUM Властям США не нужно «испытывать удачу», поэтому необходимо отказаться от идеи включения Швеции и Финляндии в состав НАТО. Об этом в своей статье для The American Conservative написал американский политолог и политик Патрик Бьюкенен.
Он напомнил, что согласно пятой статьи договора НАТО, в случае вступления Финляндии или Швеции в конфронтацию с Россией Соединенные Штаты будут обязаны вступить в войну.
Он отметил, что США не просто возглавляют альянс из 30 стран, но и хотят включить в НАТО еще два государства, при этом финско-российская граница имеет протяженность более 1270 км.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД России заявили, что расширение Североатлантического альянса за счёт Швеции и Финляндии угрожает последствиями для стабильности на севере Европы.
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