Вашингтон, 19 апреля, 2022, 08:54 — ИА Регнум. Властям США не нужно «испытывать удачу», поэтому необходимо отказаться от идеи включения Швеции и Финляндии в состав НАТО. Об этом в своей статье для The American Conservative написал американский политолог и политик Патрик Бьюкенен.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Он напомнил, что согласно пятой статьи договора НАТО, в случае вступления Финляндии или Швеции в конфронтацию с Россией Соединенные Штаты будут обязаны вступить в войну.

«Какая польза нашей стране быть вынужденной воевать с государством, обладающим самым большим в мире запасом ядерного оружия, из-за какой-то ссоры в Балтийском море или Финском заливе, которая нас не касается?» — пишет Бьюкенен.

Он отметил, что США не просто возглавляют альянс из 30 стран, но и хотят включить в НАТО еще два государства, при этом финско-российская граница имеет протяженность более 1270 км.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД России заявили, что расширение Североатлантического альянса за счёт Швеции и Финляндии угрожает последствиями для стабильности на севере Европы.

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