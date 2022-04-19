Сеул, , 08:54 — REGNUM Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин поблагодарил жителей и медицинских работников страны за вклад в борьбу с пандемией коронавируса и возвращению к нормальной жизни. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление южнокорейского лидера.

Мун Чжэ Ин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я искренне благодарю людей, карантинные власти и медицинских работников за сотрудничество», — сказал Мун Чжэ Ин в ходе заседания правительства.

Глава государства отметил, что возвращение к обычной повседневной жизни произошло до истечения срока работы нынешнего правительства. Он также добавил, что действующее правительство продолжит прилагать усилия для того, чтобы Южная Корея, ставшая образцом в сфере антиковидных мер, вошла в число лидеров в нормализации повседневной жизни.

Напомним, что с 18 апреля в Южной Корее отменены практически все меры социального дистанцирования, действовавшие более двух лет, за исключением масочного режима.