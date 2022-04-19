Владивосток, 19 апреля, 2022, 09:00 — ИА Регнум. Восьмичасовой полёт над акваторией Тихого океана выполнили экипажи четырёх противолодочных самолётов Ил-38 и Ил-38Н в рамках учений. Об этом сообщает 19 апреля пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ).

Дарья Драй ИА REGNUM Противолодочный самолёт Ил-38Н на репетиции воздушной части парада в честь Дня ВМФ

Самолёты из состава смешанного авиаполка войск и сил на северо-востоке России пролетели вдоль восточного побережья Камчатки. Полётное задание для лётчиков включало поиск, классификацию и слежение за подводными лодками и надводными кораблями условного противника с применением новых радиолокационных и гидроакустических средств обнаружения.

«Всего за время полёта было обследовано более 10 тыс. квадратных километров акватории Тихого океана», — говорится в сообщении.

Отмечается, что самолёты выставили более 200 гидроакустических буев на наиболее вероятных маршрутах движения подводных лодок условного противника в нейтральных водах. Также лётчики отработали пилотирование в парах самолётов на малых высотах и взаимодействие с кораблями тральной тактической группы, охраняющий водный район.

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