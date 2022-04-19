Биробиджан, 19 апреля, 2022, 09:05 — ИА Регнум. Ушёл из жизни 18 апреля житель Еврейской АО и ветеран Великой Отечественной войны Василий Николаевич Чигрин. Глава региона Ростислав Гольдштейн и представители правительства автономии выразили его семье искренние соболезнования.

Соболезнование

Читайте также: Ветеран Великой Отечественной войны хочет отдать пенсию жителям Донбасса

«Василий Николаевич был ярким представителем поколения победителей. Он проявлял активную жизненную позицию, передавал свои знания молодёжи. Мы скорбим, что наша область потеряла героя. В памяти земляков он останется навечно», — написал Ростислав Гольдштейн в своём телеграм-канале.

Василий Чигрин родился в селе Чайковщина Оржецкого района Полтавской области и переехал в ЕАО с родителями, когда ему было три года. В январе 1945 года он служил в 345 стрелковой дивизии в составе 2-го Дальневосточного фронта, которая принимала участие в освобождении Китая от японских милитаристов.

«В мирное время Василий Николаевич работал в органах внутренних дел региона, активно занимался общественной деятельностью. Уйдя на заслуженный отдых, часто проводил встречи с молодёжью, внёс значительный вклад в воспитание подрастающего поколения», — отметили в правительстве региона.

Как сообщало ИА REGNUM, 87-летний ветеран Великой Отечественной войны, жительница Колымы Мария Ротваль в марте выражала готовность перечислить беженцам из ДНР и ЛНР часть своей пенсии. Он назвала Донбасс территорией горя.