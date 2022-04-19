В Еврейской автономии скончался ветеран Великой Отечественной войны
Биробиджан, 19 апреля, 2022, 09:05 — ИА Регнум. Ушёл из жизни 18 апреля житель Еврейской АО и ветеран Великой Отечественной войны Василий Николаевич Чигрин. Глава региона Ростислав Гольдштейн и представители правительства автономии выразили его семье искренние соболезнования.
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Василий Чигрин родился в селе Чайковщина Оржецкого района Полтавской области и переехал в ЕАО с родителями, когда ему было три года. В январе 1945 года он служил в 345 стрелковой дивизии в составе 2-го Дальневосточного фронта, которая принимала участие в освобождении Китая от японских милитаристов.
«В мирное время Василий Николаевич работал в органах внутренних дел региона, активно занимался общественной деятельностью. Уйдя на заслуженный отдых, часто проводил встречи с молодёжью, внёс значительный вклад в воспитание подрастающего поколения», — отметили в правительстве региона.
Как сообщало ИА REGNUM, 87-летний ветеран Великой Отечественной войны, жительница Колымы Мария Ротваль в марте выражала готовность перечислить беженцам из ДНР и ЛНР часть своей пенсии. Он назвала Донбасс территорией горя.