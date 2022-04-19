Москва, , 08:51 — REGNUM В Москве в течение 2022 года после двухлетнего перерыва пройдут четыре велофестиваля — весенний, осенний, зимний и ночной велофестивали. Принять участие в велофестивалях может любой желающий, сообщается на портале мэра столицы.

Велофестиваль в Москве Mos.ru Юлия Иванко

Велофестивали состоятся 21 мая, 9 июля, 4 сентября и 4 декабря. Майский велофестиваль пройдет по Садовому кольцу в два этапа: велогонка для спортсменов-любителей и велозаезд для всех велосипедистов.

В июле велосипедистам предлагают проехать по ночной Москве. Осенний маршрут — самый длинный, участники проедут 29 км от центра «Москва-Сити» до ВДНХ. К зимнему велозаезду приглашают присоединиться самых стойких, он вдоль набережной Москвы-реки мимо стен Кремля.

ИА REGNUM ранее сообщало, в 2020 году в Москве летний велофестиваль провели дистанционно.

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