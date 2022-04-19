Уссурийск, Приморский край, 19 апреля, 2022, 09:02 — ИА Регнум. В Уссурийске из окна на втором этаже выпал ребёнок, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Приморскому краю.

Николай Терпсихоров. Окно в мир. 1928

Читайте также: В Архангельской области ребенок выжил после падения с восьмого этажа

На место происшествия прибыла полиция и врачи. В результате падения двухлетняя девочка получила травму головы и ссадины. Её доставили в больницу.

После оказания медицинской помощи девочку изъяли из семьи и поместили в краевой психоневрологический дом ребёнка.

«Проводится комплекс проверочных мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего, выясняются условия воспитания и проживания малолетней в семье. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», — пояснили в полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, в Северодвинске из окна квартиры, расположенной на восьмом этаже, выпала двухлетняя девочка.