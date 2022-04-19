Ереван, , 08:51 — REGNUM Группа родителей погибших в Нагорном Карабахе военнослужащих обратилась в Генеральную прокуратуру Армении с требованием возбудить уголовное дело в отношении премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об этом сообщает ереванское издание Aysor.

Никол Пашинян © Photolure

Одна из матерей погибших Анаит Манасян рассказала журналистам, что поводом для обращения стало заявление Пашиняна, что была возможность не допустить начала войны с Азербайджаном в Нагорном Карабахе в 2020 году.

«Никол Пашинян отвечая на вопросы, высказал такие формулировки, которые дают нам основания считать подтверждённым следующее: развязанные Азербайджанской Республикой 27 сентября 2020 года широкомасштабные военные действия против Республики Арцаха были осуществлены с подачи Никола Пашиняна», — сказала Манасян.

Она заявила, что родители погибших солдат считают премьер-министра виновным в злоупотреблении положением и в том, что он, зная о потерях, не предотвратил войну, а «подтолкнул» Баку к наступлению на Нагорный Карабах.

Напомним, в 13 апреля 2022 года Пашинян во время выступления в парламенте Армении заявил: «Да, мы могли бы предотвратить войну, в результате у нас была бы такая же ситуация, но конечно, без жертв».